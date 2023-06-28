بث مباشر.. شعائر صلاة العيد من مسجد القوات الجوية بحضور الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، كما أجرى اتصالًا مع محمد شياع السودانى، رئيس الوزراء العراقى. وتقدم الرئيس بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار. فى حين أعرب كل من الرئيس العراقى، ورئيس الوزراء العراقى، عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية من الرئيس، معربين عن أطيب الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

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