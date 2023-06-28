انتهاء صلاة عيد الأضحى من مسجد القوات الجوية بحضور الرئيس

جدة - نرمين السيد - حضر الصلاة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وعدد كبير من قادة القوات المسلحة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أجرى أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث تقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم.