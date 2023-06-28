عاجل.. الرئيس السيسى يصل مسجد القوات الجوية لأداء صلاة العيد

جدة - نرمين السيد - وحضر مع الرئيس عدد من قيادات ورموز الدولة، أبرزهم شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددٍ من كبار القيادات.
كما يؤدى الرئيس السيسى صلاة عيد الأضحى رفقة قيادات وجنود القوات المسلحة بقيادة القوات الجوية احتفالا بمرور عشر سنات على ذكرى 30 يونيو.
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