مجلس الشباب يكرم منسق زيارة جوارديولا إلى مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - كَرَّم مجلس الشباب المصرى برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، صلاح عتريس منسق رحلة مدرب فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، بيب جوارديولا لمصر.





وكتب "ممدوح" عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "حابب فى ليلة العيد أشارك حضراتكم حاجة مفرحة وإيجابية ... العالم كله بيتكلم عن زيارة المدرب الأهم فى العالم دلوقتى والفائز بالدورى الانجليزى وبطولة أوروبا مدرب نادى مانشستر سيتى الإنجليزى بيب جوارديولا واللى فاجىء العالم بزيارته لمصر وتواجده فى جامع محمد على وفى اسوان والأقصر والعديد من الأماكن المميزة واللى خلى القنوات الانجليزيه والإسبانية واكتر من ٥٠ مليون متابع حول العالم يكتبوا مانشيت عنوانه صانع التاريخ من داخل قلب التاريخ ودعاية لمصر تتجاوز المليارات فى تجربة معايشة لأهم مدرب فى العالم وهو مع الناس فى إثبات حقيقى لمدى الأمن والامان والاستقرار الموجود فى مصر".

وتابع: "المفاجأة أن اللى رتب كل السفرية دى راجل مصرى جدع من أهم الخبراء المصريين فى مجال السياحة اسمه صلاح عتريس واللى اشتغل على مدار شهور من غير محد يطلب منه أو يساعده فى سرية تامة على إقناع جوارديولا وأسرته بزيارة مصر مع الأخذ بالعلم إن كان فيه منافسة شرسة من دولتين تانيين فى الشرق الأوسط مش هنتكلم عنهم دلوقتى"، مضيفًا: "المصرى الجدع ده عمل برنامج ملكى اتوهم بيه جوارديولا وكل العالم بيتكلم عن كل خطوة وكل زيارة وكل صورة بياخدها فى مصر".

وأردف الدكتور محمد ممدوح: "النهاردة اتشرفت أنا والزملاء مجلس الشباب المصرى فى وفد ييضم الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربى لسيدات الاعمال والنائب أحمد سمير زكريا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أعضاء مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى وكيرلس نبيل مدير البرنامج الوطنى لتعزيز مفاهيم الشمول المالى ومى عجلان مدير برامج المجلس بتكريم الراجل الجدع والخبير السياحى الكبير صلاح عتريس فى أول تكريم ليه من المجتمع المدنى المصرى عشان نقوله شكرًا على إيمانك بقضية السياحة وان بلدنا تستحق مكانة أحسن بكتير من اللى هى فيه وأننا لازم نتعب عشان بلدنا تستقبل على الأقل كل سنة مش أقل من ٥٠ مليون سائح وإن ملايين الأسر اللى كانت بتعتمد بشكل رئيسى على السياحة فى حياتها لازم ترجع تانى لمكانتها الطبيعية".

واستكمل: "صلاح عتريس مش أول ولا آخر مصرى يحب بلده ويتعب عشانها وعقب تكريم مجلس الشباب المصرى ليه كلمة مباشرة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وهيستقبله فى الوزارة بعد العيد ونفس الكلام بينطبق على الوزير أحمد عيسى وزير السياحة.. الأهم أننا اتفقنا أن الموضوع مش هيكون تكريم وبس.. الاتفاق أن فريق عمل كبير من المتخصصين والمعنيين برئاسة الخبير السياحى الكبير صلاح عتريس هيشتغلوا على البرنامج الوطنى لتعزيز مشاركة القطاع السياحى فى التنمية الاقتصادية تحت مظلة مجلس الشباب المصرى عشان كلنا مسئولين أن الجمهورية الجديدة تستحق تعبنا كلنا.