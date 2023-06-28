عاجل.. السيسى يهنئ الشعب المصرى بـ عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى على صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يطيب لي أن أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على مصر والمنطقة العربية بأكملها". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد القوات الجوية.

حضر صلاة العيد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وعدد كبير من قادة القوات المسلحة

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