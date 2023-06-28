الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يونيو 2023 08:26 صباحاً - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر فيسبوك: "يطيب لي أن أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على مصر والمنطقة العربية بأكملها.. كل عام وأنتم بخير".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك مع قيادات وجنود القوات المسلحة بقيادة القوات الجوية، احتفالا بمرور 10 سنوات على ذكرى 30 يونيو، وذلك فى مسجد القوات الجوية.