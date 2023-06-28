الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - ففى محافظة شمال سيناء، أدى الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء صلاة العيد فى مسجد الرفاعى بوسط مدينة العريش، بحضور القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والدينية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة وعدد من رجال الدين الإسلامى وجموع المواطنين.

كما أدى الآلاف من أبناء محافظة شمال سيناء صلاة عيد الأضحى المبارك فى الساحات التى خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة والمساجد التى تؤدى بها صلاة الجمعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وسط إجراءات مشددة.

وأكد المحافظ استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات، طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية، مثل الكهرباء والتموين والصحة، ومرافق المياه والصرف الصحى.. معلنًا تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وباقى الأجهزة والمرافق، لضمان سرعة الاتصال بها، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

وقام الأهالى عقب أداء صلاة العيد، بنحر الأضاحى والتى تنوعت ما بين الأبقار والعجول والخراف والماعز، وسط فرحة كبيرة من الأطفال، حيث يحرص رب الأسرة أو أحد أفرادها على ذبح الأضحية بنفسه، وقامت السيدات بصنع الخبز الطازج والفطائر، ثم تناول الجميع إفطار العيد المعروف بالشوايا "وهى عبارة عن قطع من اللحم والشحم والكبد والقلب يتم وضعها فى إناء وتسوى على النار دون إضافة زيوت أو سمن"، بعدها قامت العائلات بالتزاور والتهادى بأجزاء من الأضحية.

وفى محافظة السويس، أدى عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس واللواء عبدالرحمن هريدى مدير أمن السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم بمسجد بدر بضاحية بورتوفيق.

وأدى صلاة العيد الشيخ ماجد راضى وكيل وزارة الأوقاف فى السويس، والذى ألقى خطبة صلاة العيد بعنوان "عيدِ الأضحى والابنُ البارُّ إسماعيلُ (عليه السلامُ).

وفى محافظة البحر الأحمر، أدى السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر كمال سليمان نائبا عن محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة يرافقه إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن وأشرف البية رئيس مدينة الغردقة وعدد من القيادات التنفيذية والمديريات الخدمية بالمحافظة وسط جموع المواطنين.

وفى سياق متصل شهد رؤساء المدن بمحافظة البحر الأحمر فى رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم صلاة العيد وسط المواطنين وحرص رؤساء المدن على تهنئة المواطنين عقب الصلاة بعيد الأضحى المبارك.

وكان محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى قد أصدر توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة صلاة عيد الأضحى واحتفالات المواطنين، مشددا على حملات النظافة ومنع الذبح بالشوارع وفتح المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين.

وفى محافظة كفر الشيخ، أدى أهالى محافظة كفر الشيخ، صلاة عيد الأضحى بـ200 ساحة و4495 مسجداً بمدن وقرى المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، صلاة عيد الأضحى بمسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ، مقدمان التهنئة لأهالى المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة عيد الأضحى كما قدما التهنئة لأهالى المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية.

ولم ترصد غرفة العمليات بأوقاف كفر الشيخ أى مخالفات أثناء أداء صلاة عيد الأضحى، وتابع الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أداء الآلاف من المصلين بالمساجد بالقرى والمدن صلاة عيد الأضحى المبارك، كما تواجد رجال الأمن لأعمال التأمين كما تواجدت سيارات الإسعاف فى محيط المساجد.

وفى محافظة القليوبية، أدى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها بحضور الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ووجه المحافظ ومرافقوه عقب صلاة العيد التهنئة للمصلين من أبناء القليوبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

من ناحية أخرى اطمأن محافظ القليوبية على غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لاحتفالات العيد، موجها بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق وكافة القطاعات الخدمية التى يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ جاهزية مجازر المحافظة لاستقبال أضاحى المواطنين مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخلها للكشف على الماشية قبل الذبح، وتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحى، منوها بأنه تم تطوير المجازر الحكومية بالقليوبية لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطرى فى تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تتم بمجازر المحافظة، والذى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

وناشد المحافظ المواطنين بالابتعاد عن ذبح الأضاحى فى الأماكن غير المخصصة لها والشوارع، والالتزام بالذبح فى المجازر والتى ستفتح بالمجان أمام المواطنين خلال أيام العيد، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة، ولتحقيق مظهر حضارى لائق بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك.

وفى محافظة قنا، أدى محافظ قنا أشرف الداودى، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائى، وسط حشد من المواطنين، وذلك بحضور اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والنائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب، والنائب الدكتور احمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال خطبة العيد تحدث فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود عبدالرازق، أمام وخطيب مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، عن فضل الأعياد كمواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة، وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية، وأن من أفضل الأيام يوم النحر.

ثم تبادل محافظ قنا، ومرافقوه والمصلين التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مقدما التهنئة لأهالى محافظة قنا خاصة والشعب المصرى عموما بمناسبة حلول العيد، متمنيا أن يعيده الله على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأوضح محافظ قنا، أن المحافظة انتهت من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تخصيص 2263 مسجد وحوالى 100 ساحة بجميع مراكز المحافظة لإقامة صلاة العيد بها، وفتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد، والدفع بعدد 126 سيارة إسعاف لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفورى مع أى طوارئ خاصة بالقرب من المساجد الكبرى وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات، ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة احتفالات العيد على مدار الساعة.