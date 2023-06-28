محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)

جدة - نرمين السيد - وعقب الصلاة، وجه محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالنزول للشارع وتقديم الخدمات للمواطنين دون أى إخلال، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس ومتابعة جهود النظافة والتعامل الفورى حيال أى أحداث طارئة والتنسيق الدورى مع أجهزة المرافق للاستجابة لأى شكاوى واردة من المواطنين.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع ومتابعة أعمال رفع الإشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل؛ لرفع المخلفات أولا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر حفاظاً على البيئة.