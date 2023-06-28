جدة - نرمين السيد - وعقب الصلاة، وجه محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالنزول للشارع وتقديم الخدمات للمواطنين دون أى إخلال، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس ومتابعة جهود النظافة والتعامل الفورى حيال أى أحداث طارئة والتنسيق الدورى مع أجهزة المرافق للاستجابة لأى شكاوى واردة من المواطنين.
وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع ومتابعة أعمال رفع الإشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل؛ لرفع المخلفات أولا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر حفاظاً على البيئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.