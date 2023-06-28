سونار قبل الذبح.. مجازر شمال سيناء تفتح أبوابها بالمجان

جدة - نرمين السيد - وقالت مدير عام مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء الدكتورة عبير حجاب - فى بيان - إن مجازر شمال سيناء فتحت أبوابها عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى غروب شمس رابع أيام العيد، لذبح الأضاحى بالمجان، حيث تم توفير طبيب بيطرى فى كل مجزر للإشراف على عملية الذبح.
وأشارت حجاب، إلى توفير جهاز سونار بالمديرية للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل، حيث أنه غير جائز شرعا التضحية بالإناث العشار، مشددة على عدم ذبح الإناث العشار أو صغيرة السن داخل المجازر، فضلا عن رفض أى ذبيحة غير مطابقة للشروط.
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