ثورة 30 يونيو.. 10 سنوات من تطوير المستشفيات الجامعية (إنجازات بالأرقام)

جدة - نرمين السيد - وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة فى مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة فى هذا القطاع الحيوى بما يساهم فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التى يتلقونها.

وفى هذا الإطار، أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور رائد على مستوى التعليم الطبى واكتساب الخبرة العملية، فضلًا عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، لافتًا إلى دورها البارز والمهنى فى الجراحات المُعقدة التى تستفيد بخبرات أساتذة الجامعات فى التخصصات الطبية المختلفة، موضحًا مساهمة المستشفيات الجامعية فى العديد من المبادرات الرئاسية كالمبادرة الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار، حيث شهدت تلك المستشفيات إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة.

وأشار الوزير إلى أن عدد المستشفيات الجامعية شهد تطورا كبيرًا، حيث بلغ عددها (88) مستشفى سنة 2014، بينما وصل إلى (120) مستشفى سنة 2023، بزيادة قدرها (32) مستشفى، وذلك بتكلفة 19.5 مليار جنيه.

ولفت الوزير إلى أن المستشفيات الجامعية شاركت فى مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، مضيفًا أن وزارة التعليم العالى، ممثلة فى المستشفيات الجامعية، كانت دائمًا فى مقدمة الجهات المشاركة فى المشروعات القومية التى تطلقها الدولة المصرية، ومنها مشروع التأمين الصحى الشامل.

وأكد أيمن عاشور على الدور الفاعل للمستشفيات الجامعية فى تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة - القضاء على فيروس سى والأمراض الغير سارية - صحة المرأة - إنهاء قوائم الانتظار - مبادرة «قدم صحيح» وذلك ضمن بروتوكول التعاون المُشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة صُناع الخير للتنمية - مبادرة "حياة كريمة" والتى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية، والمجتمعية، والصحية، والاقتصادية، مشيرًا إلى تعاون الجامعات مع هذه المبادرة فى إطلاق قوافل شاملة للمراكز والقرى التابعة لها بالمحافظات الواقعة فى نطاقها الجغرافى.

وصرح عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة بأن عدد الأطباء العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية حتى عام 2023 بلغ 321250 طبيبًا ما بين أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد ومعيد وطبيب مقيم، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تمتلك أكثر من 30% من عدد أسرة القطاع الحكومى، حيث يبلغ عدد الأسرة 35 ألف سرير، و1000 حضانة، و5000 سرير رعاية.

وأفاد المتحدث الرسمى بتقديم المستشفيات الجامعية نحو 201.135 مليون مناظرة خلال عام 2022، مشيرًا لإجراء 1.5 مليون عملية جراحية خلال عام 2022 منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة، مضيفًا أن إجمالى الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 - 2022 بلغ 30 مليار جنيه، كما بلغ عدد الأسرة عام 2014 (28958) سرير، بينما بلغ عام 2022 (36825) سرير، بزيادة (7867) سريرًا، وبلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 (3000) سرير، بينما بلغ عدد الأسرة عام 2022 (5030) سرير، بزيادة قدرها (2030) سرير عناية مركزة، وذلك بتكلفة 2 مليار جنيه.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن مستشفى كفر الشيخ الجامعى تستقبل 1000 حالة مرضية يوميًا، وتشمل المستشفى 20 عيادة خارجية لجميع التخصصات، و7 طوابق على نظام الجناحين، و3 مبان خدمية للخدمات الإدارية والفنية والسكن، ويبلغ عدد الأسرة 434، وعدد أسرة العناية المركزة بنظام العزل الكامل 64، وعدد غرف العمليات بنظام الكبسولات 13 غرفة.

ولفت عادل عبدالغفار إلى شراء 7 ماكينات للغسيل الكلوى بتكلفة مليون وأربعمائة ألف بمستشفى سوهاج الجامعى، وتطوير 13 غرفة عمليات بتكلفة 15 مليون جنيه بنظام الكبسولة لخدمة المرضى بمستشفى الزقازيق الجامعى، بالإضافة إلى إنشاء معمل مرجعى لخدمة كافة المستشفيات الجامعية.

وأشار عبدالغفار إلى افتتاح مركز التدريب الطبى والذى يعد الأول داخل كلية الطب بجامعة الإسكندرية، بتكلفة 30 مليون جنيه مصرى، وتجهيز قسم الأورام بمستشفيات جامعة الإسكندرية بأحدث جهاز أشعة للثدى (ماموجرام) للكشف المبكر على أورام الثدى، وشراء وتشغيل أحدث جهاز محاكى بالأشعة المقطعية (CT simulator) وإنشاء وحدة للعلاج بالإشعاع والحصول على كافة التراخيص اللازمة لها، وتطوير جناح عمليات الدور الأول والثانى بمستشفى الحضرة الجامعى وتجهيزه بقدرة استيعابية 9 غرف عمليات بأحدث الأجهزة الطبية والمناظير، وافتتاح أعمال التطوير بمستشفى سموحة لطب الأطفال بتكلفة أكثر من 20 مليون جنيه، وتطوير مستشفى الشاطبى الجامعى لطب الأطفال بمستشفيات جامعة الإسكندرية.

وأفاد المتحدث الرسمى بأن الافتتاحات الجديدة بجامعة طنطا شملت افتتاح مستشفى الجراحات الجامعى، بتكلفة إجمالية تصل إلى 635 مليون جنيه، كما تم افتتاح مستشفى سرطان الأطفال الجامعى بالمجمع الطبى لمستشفيات جامعة طنطا؛ لاستقبال وعلاج أورام وسرطان الأطفال دون مقابل، فضلًا عن إعادة تشغيل مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمدينة طنطا، حيث استهدفت الجامعة فى الخطة الإستراتيجية لإعادة تشغيل المستشفى تطوير الخدمات الطبية المقدمة لتكون تحت مسمى "مركز جامعة طنطا للتميز الطبى البحثى فى سرطان الأطفال"، ويضم المستشفى عدد 20 غرفة إقامة، و3 غرف للعزل، و43 سريرًا، و4 أسرة للعناية المركزة، بالإضافة إلى غرفتى عمليات.

وأشار عادل عبدالغفار إلى تجديدات مستشفى الطلبة التابع لجامعة المنصورة، والتى تقام على مساحة تصل إلى 1000 متر مربع، حيث شهد المستشفى تطوير منطقة العمليات والتى تتكون من غرفة العمليات الصغرى، وغرفة العمليات الحرجة، وغرفة الأشعة، وصيدلية الاستقبال، ومنطقة الأسرة، مشيدًا بإمكانات مبنى زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة بتكلفة إجمالية حوالى 500 مليون جنيه، وحتى الآن تم إجراء عدد 1000 عملية زراعة كبد بالمركز من داخل مصر وخارجها.

كما أشار المتحدث الرسمى إلى افتتاح قسم جراحة العظام بوحداته التخصصية بمستشفى الإصابات التابعة لجامعة أسيوط، لافتًا إلى أن قدرته الاستيعابية الحالية 190 سريرًا، وتم تزويده بـ 8 غرف بنظام الكبسولات لإجراء العمليات الجراحية، ودعم وحدة العناية المركزة بـ 27 سريرًا، وتزويد المستشفى بوحدة المعامل وبنك الدم ووحدة الأشعة التشخيصية بكامل تجهيزاتها والتى تشتمل على 4 أجهزة أشعة سينية، وجهاز أشعة مقطعية بالكمبيوتر، مشيدًا بالنجاحات التى حققتها الفرق الطبية المتميزة بمستشفيات الجامعة، ومنها إجراء 57 عملية جراحية لزراعة الكلى بنجاح.

وأكد المتحدث الرسمى على أن أعمال التطوير بالمستشفيات الجامعية شملت إنشاء المستشفى الجامعى الجديد بالمنيا بتكلفة إجمالية 204 ملايين جنيه، ويتكون من 9 أدوار بقدرة استيعابية 292 سريرًا، ويضم 12 عيادة خارجية، و32 عيادة تخدير وتجهيز عمليات، وفصول دراسية، وعنابر مرضى، وغرف أطباء وتمريض، وملحق به مجمع للعمليات والعناية المركزة بتكلفة إجمالية 217 مليون جنيه، كما أنه جار تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى جامعى ببورسعيد بطاقة استيعابية 540 سريرًا، و16 غرفة عمليات، و31 عيادة خارجية لمختلف التخصصات، حيث بلغت قيمة أعمال المرحلة الأولى (الأساسات والهيكل الخرسانى والمبانى) 125 مليون جنيه، وتكلفة المرحلة الثانية 977 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه فى يوليو 2023، مضيفًا أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسوان بنسبة 95%، وتنفيذ مشروع تطوير العيادات الخارجية.

وأضاف عادل عبدالغفار أنه تم افتتاح مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعى التخصصى بجامعة القاهرة، موضحًا أن تكلفة المشروع بلغت نحو 20 مليون دولار أمريكى، مشيرًا إلى افتتاح المستشفى الجنوبى للمعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمستشفى حوالى 536 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم إنشاء 6 غرف عمليات حديثة ومتكاملة، ووحدات الرعاية المركزة تشمل 18 سريرًا للرعاية المركزة وتضم 9 غرف خاصة بالكبار والأطفال، و9 غرف رعاية جراحية، بالإضافة إلى غرفتين للغسيل الكلوى وغرفتين للعزل.

كما أشار عادل عبدالغفار لافتتاح المبنى الجديد لعيادات طب الأسنان بالجامعة البريطانية، مشيدًا بدور المستشفى التابع للكلية فى تقديم الخدمة العلاجية لعدد من 800 إلى 1000 مريض يوميًا بالمجان، مضيفًا أنه تم افتتاح المرحلة النهائية من أعمال تطوير مستشفى بدر الجامعى، حيث تم تخصيص 8 أفدنة جديدة كامتداد للمستشفى التى سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة.

كما تم افتتاح وحدة عمليات النساء والتوليد التى تشمل 3 غرف عمليات، وبلغ عدد غرف الرعاية 29 غرفة، ووحدة مناظير وتشمل مناظير الجهاز الهضمى العلوى ومنظار القولون ووحدة مُتخصصة فى مناظير الفراغ الثالث ومناظير قنوات المرارة ووحدة مناظير الجهاز التنفسى، وكذلك وحدة رعاية الأطفال حديثى الولادة بسعة 18 حضانة، بالإضافة إلى وحدة رعاية للأطفال والقسم الداخلى بسعة حوالى 170 سريرًا.

وأوضح المتحدث الرسمى أن أعمال التطوير بمستشفى جامعة قناة السويس بمرحلتيها الأولى والثانية بلغت تكلفتها 265 مليون جنيه، فضلًا عن تطوير مبنى العيادات الخارجية بتكلفة 198.5 مليون جنيه، وتطوير مبنى طب الأسرة بالجامعة بتكلفة بلغت 35.5 مليون جنيه.