برومو ثورة 30 يونيو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وخلال البرومو الرسمى تم عرض لقطات من إرهاب الجماعة الإرهابية وكيف أرادت تدمير مصر سواء من خلال الأعمال الإرهابية للشعب المصرى، أو من خلال الإعلان الدستورى الذى أصدره المعزول وكان شرارة لانطلاق الثورة.
وعرض البرومو بعض الأحاديث لعدد من الروموز السياسية التى شاركت فى 30 يونيو والتى أكدت أن الشعب المصرى لم يخيب ظنهم أبدا فى وضع نهاية لهذا الظلم والاستبداد.
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