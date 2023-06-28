زحام شديد على الشواطئ والحدائق والمتنزهات برأس البر ودمياط الجديدة

جدة - نرمين السيد - وكانت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض قد أمرت بتجهيز منطقة الشواطئ بكافة وسائل حماية المواطنين، بالإضافة إلى توفير كافة السلع الغذائية والتموين التي يحتاجها المواطنون وتوفير كافة المواصلات الداخلية والخارجية من وإلى رأس البر.

وفي دمياط الجديدة، قام جهاز المدينة بتجهيز منطقة الشاطئ بكافة احتياجات المواطنين من وسائل تأمين وحماية وتزويد الشواطئ بالمسعفين والغواصين، كما قام مجلس الأمناء بفتح الحدائق العامة أمام زوار المدينة.