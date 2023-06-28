جدة - نرمين السيد - وكانت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض قد أمرت بتجهيز منطقة الشواطئ بكافة وسائل حماية المواطنين، بالإضافة إلى توفير كافة السلع الغذائية والتموين التي يحتاجها المواطنون وتوفير كافة المواصلات الداخلية والخارجية من وإلى رأس البر.
وفي دمياط الجديدة، قام جهاز المدينة بتجهيز منطقة الشاطئ بكافة احتياجات المواطنين من وسائل تأمين وحماية وتزويد الشواطئ بالمسعفين والغواصين، كما قام مجلس الأمناء بفتح الحدائق العامة أمام زوار المدينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زحام شديد على الشواطئ والحدائق والمتنزهات برأس البر ودمياط الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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