جدة - نرمين السيد - يعود السيرك القومى لمدينة العريش بعد غياب 13 عامًا بسبب الأحداث التى مرت بها محافظة شمال سيناء، حيث يفتتح المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، مساء اليوم، السيرك القومى فى مدينة العريش، فى حضور قيادات البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة.





وقالت ليلى الجوهرى، مدير سيرك العريش - فى بيان اليوم-، إن البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، تقدم برنامج السيرك القومى فى مدينة العريش، يوميًا الساعة التاسعة مساء خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأضاف المخرج وليد طه، مدير السيرك القومى، أن برنامج السيرك يتضمن 13 فقرة فنية من أروع وأخطر فقرات السيرك منها "الكوبرا شو والثعابين العاصرة، الميزان الطائر، التوازن على الكراسى، الطوق الهوائى، الكرابيج، الاكستريك، الخناجر، التوازن، البسكليت، المهرج، الساحر، الدودة، الكاوتشوك "، مشيرا إلى أن التذاكر تباع بأسعار 30 و50 جنيهًا للفرد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد غياب 13 عاما.. السيرك القومى يعود لمدينة العريش اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.