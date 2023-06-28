وزيرة البيئة توجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة أى حوادث بيئية طارئة

جدة - نرمين السيد - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بوزارة البيئة بجهازيها "شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات"، من خلال رفع درجة التأهب بغرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار أيام العيد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتدخل السريع لمواجهة المشكلات أو الحوادث البيئية الطارئة.





وتناشد وزارة البيئة، المواطنين التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى فى الأماكن المخصصة لذلك بالمحطات الوسيطة ومواقع التخلص الآمن، وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فى حالة وجود بؤر لانتشار مخلفات الأضاحى، لسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لرفعها أولاً بأول.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بضرورة الربط بين الأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتشكيل فرق عمل بكل فرع من الفروع للاستعداد للتعامل مع أية مشكلات بيئية طارئة فى نطاق كل فرع ومنها الحوادث البيئية، وانبعاثات مداخن المنشأت الصناعية الكبرى وغيرها من الحوادث.