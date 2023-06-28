محافظ المنيا يوزع هدايا العيد على أطفال مؤسسات وجمعيات دور الرعاية

جدة - نرمين السيد - شارك أسامة القاضى محافظ المنيا، أطفال مؤسسات وجمعيات دور الرعاية للبنين والبنات بالمنيا، الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، ومسؤولى مؤسسات "البنين، والبنات، وجنود المسيح، ونهضة الكنيسة".





قدم المحافظ التهنئة للحضور معربا عن سعادته الغامرة لمشاركته الأطفال فرحتهم بالعيد، مؤكداً أهمية إسعاد أبنائنا وأحفادنا وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم وخاصة فى أيام العيد المباركة التى نعيشها والتى تتجلى فيها آيات الوحدة والسلام بين جموع أبناء مصرنا الحبيبة، موجها مسؤولى دور ومؤسسات الرعاية ببذل المزيد من العمل المخلص من أجل تحقيق مصالح أبناء ومواطنى المحافظة. وفى أجواء من المودة والرحمة والسعادة التى ارتسمت على وجوه الجميع، قام المحافظ بتوزيع الهدايا العينية والمادية ومبالغ مالية على الأطفال.

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