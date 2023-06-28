جدة - نرمين السيد - كما تضمن الفيديو، جانبا من المشروعات الكبرى التى تم تنفيذها فى قناة السويس، خصوصا افتتاح قناة السويس الجديدة، ومجموعة من الأنفاق التى ساهمت فى تسيير حركة التجارة من وإلى القناة، وعدد كبير من الكبارى العائمة؛ لربط سيناء بالوادى والدلتا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 30 يونيو.. المتحدث العسكرى ينشر فيديو من مشروعات قناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.