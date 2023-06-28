محافظة القاهرة: ذبح 50 ألف رأس مجانا بالمجازر الخمسة حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أكد خالد محافظ القاهرة، أن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة "الآلى ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان"، شهدت اقبالًا ملحوظًا من المواطنين من بعد صلاة العيد لذبح أضاحيهم فى مكان صحى وآمن.





وأشار إلى أن جميع المجازر الحكومية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحى المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية، حيث تشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى ضرورة استمرار تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

وأكد محافظ القاهرة، استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتى الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد محافظ القاهرة، توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشار صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، إلى أن عدد رؤوس الماشية التى تم ذبحها بمجازر القاهرة الخمسة (حلوان، طرة، الممتاز، السلام، البساتين) حتى صبيحة أول أيام العيد قاربت 50 ألف رأس منها 36 ألف بمجزر البساتين وحده نتيجة الحملات المشددة لمنع الذبح خارج المجازر، كما تم تحرير أكثر من 120 محضرا وضبط 36 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر حيث تم إعدام غير صالح منها للاستخدام الآدمى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى، أنه يطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66 الذى ينص على أنه فى حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف فى حالة تكرار المخالفة.

وبالنسبة للمواطن الذى يذبح الأضاحى فى الشوارع وأمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقانون النظافة 38 لسنة 1967وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلى بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح 5 آلاف رأس يوميًا حيث يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى 4 صالات لاستيعاب الأضاحى مشيرًا لوجود أختام بالمجزر تحوى أرقام سرية غير قابلة للتزوير.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى، أنه يوجد غرفة عمليات فى كل حى لتلقى بلاغات المواطنين بوجود أى مشكلات لحلها على الفور على الأرقام الخاصة بمديرية الطب البيطرى 27426993، 27427053، 01550987957 بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561.