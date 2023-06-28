400 مليار جنيه.. حجم الاستثمارات فى المدن الجديدة بالقاهرة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا، تضمن أبرز المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لخفض تأثير ارتفاع الكثافة السكانية بإقليم القاهرة الكبرى على الخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين.







وأوضح مركز المعلومات، أن حجم الكثافة السكانية فى إقليم القاهرة الكبرى وصل إلى 11 ألف نسمة على الكيلو متر مربع، مقابل 2800 نسمة فى مدينة "مكسيكو سيتى"، و5 آلاف نسمة فى العاصمة الفرنسية "باريس"، لذلك أنفقت الدولة استثمارات بمليارات الجنيهات لتحسين خدمات البنية التحتية من طرق وشبكات للكهرباء والصرف والغاز والمياه وغيرها، لتحسين الخدمات بالإقليم، وضعنا عدة مستهدفات، بجانب التوسع فى إنشاء الوحدات السكنية بالمدن الجديدة حول "القاهرة الكبرى"، عبر سلسلة من مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، وذلك لخفض الكثافة السكانية من 500 إلى 250 شخصًا للفدان، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة.

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