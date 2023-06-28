عقد شراكة بين «المعصرة للصناعات الهندسية» و«إيتامكو» لتجميع المركبات

جدة - نرمين السيد - وقع المهندس عماد فوزى فرج رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية "مصنع 45 الحربى" والمهندس غسان قبانى رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو"، عقد شراكة لتصنيع وتجميع المركبات الخفيفة ذات الأربع عجلات بشركة المعصرة للصناعات الهندسية.





فى إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع شركات القطاع الخاص فى مختلف المجالات للتعاون المشترك فى تصنيع منتجات جديدة بالإنتاج الحربى.

وذلك بحضور المهندس محمد إسماعيل المحص مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى والمهندس محمد أبو النجا مستشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس رفيق محمود نائب رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 45 الحربى) وفريق من الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو".

كما نظمت وزارة الإنتاج الحربى ندوتين توعويتين لعدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة، وذلك بعنوان "تعلم الإسعافات الأولية وأساسيات دعم وإنقاذ الحياة بأقل إمكانيات".

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر أن عقد الندوتين يأتى فى ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بجميع الشركات والوحدات التابعة فى مختلف مجالات المعرفة بما ينعكس بشكل إيجابى على إنتاجيتهم ونشر الوعى الثقافى والصحى لهم.

وأشار إلى أنه حاضر بالندوتين الدكتورة أسماء أحمد حسين أخصائى التغذية والسمنة والنحافة، والتى تحدثت عن المهارات والأساليب الحديثة فى السلامة والقواعد العامة للإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الإصابات ومساعدة المصابين فى حدود الإمكانيات المتاحة والإبقاء على حياتهم وكيفية تقديم الدعم النفسى للمصابين وتشجيعهم على تحمل الألم لحين تدخل الفرق الطبية المتخصصة ومراعاة عدم حدوث أى مضاعفات قبل تحويل الحالة المصابة إلى المستشفى أو الطبيب المختص.

فيما أشارت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص إلى أنه تم خلال الندوتين شرح الإصابات المختلفة التى قد يتعرض لها أى فرد بشكل مفاجيء وخطوات الإسعافات الأولية فى حالات النزيف والاختناق والكسور وفقدان الوعى، لافتةً إلى أنه تم خلال الندوتين الاستماع إلى استفسارات العاملين الحاضرين والرد عليها.