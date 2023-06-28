مراكز الشباب تستقبل المواطنين بمختلف المحافظات لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يونيو 2023 12:30 مساءً - استقبلت مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية مئات الآلاف من المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، فقد خصصت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الأوقاف بتخصيص ساحات مراكز الشباب لإقامة شعائر صلاة العيد.





وتوافد المصلين من مختلف القرى والمدن والنجوع على ساحات الصلاة المعدة بمراكز الشباب بكافة محافظات مصر، فقد تم تجهيز الساحات والملاعب منذ أمس من قبل العاملين بمراكز الشباب والمتطوعين الشباب من أندية التطوع والكشافة والجوالة والكيانات الشبابية، وبعد أداء صلاة العيد وزعت الهدايا والحلوى على الأطفال احتفالا بالعيد .





فى إطار متصل تطلق وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بعد نجاحها الكبير فى العامين السابقين والتى تدخل عامها الثالث على التوالي.

أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد ، كما أوضح ان دور مراكز الشباب التنويرية الجاذبة للنشء والشباب، خاصة بعد الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتى تمكنها من استيعاب المواطنين والاعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري.

كما ترفع كافة المديريات درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الاضحى المبارك، من خلال غرف العمليات لمتابعة سير فاعليات الاحتفال بعيد الاضحى المبارك بكافة مراكز الشباب بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة.