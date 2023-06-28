القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو: شكلت نقطة التحول

جدة - نرمين السيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، برقية تهنئة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2023.





وإلى نص البرقية: السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التى شكلت نقطة التحول فى التاريخ الحضارى لأمتنا المصرية وأكدت قدسية العلاقة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة التى لم ولن تحيد عن تأييده والانحياز لإرادته ومواصلة دورها الأصيل فى حماية أركان الدولة المصرية جيلاً بعد جيل. ومع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإن رجال القوات المسلحة يجددون العهد على مواصلة دورهم فى الحفاظ على مقدسات الوطن ومقدراته، ماضين خلف قيادتكم الصادقة بكل الكفاءة والاستعداد لتنفيذ مايكلفون به من مهام لبلوغ ما يصبو إليه الشعب المصرى العظيم من آمال وتطلعات لبناء الدولة القوية الحديثة وتحقيق أهدافها الوطنية. حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير والرخاء لمصر وشعبها الكريم وكل عام وسيادتكم بخير. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

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