أول أيام العيد.. انتظام حركة القطارات على الوجهين البحرى والقبلى

جدة - نرمين السيد - وذلك بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك مع المتابعة الدورية والمستمرة لحركة القطارات على جميع الخطوط من رئيس وقيادات الهيئة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات ومن خلال تواجد قيادات الهيئة بالمحطات المختلفة؛ لاتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى استمرار تلقى استفسارات الجماهير على الخط الساخن 15047 وعلى رقم خدمة العملاء 01274422925 وعبر مكاتب خدمة العملاء المنتشرة فى المحطات.

جدير بالذكر أن الهيئة، أعلنت عن تشغيل 176 قطارا إضافيا بإجمالى 115904 مقاعد، علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 22/6/2023 إلى 8/7/2023 خلال فترة عيد الأضحى المبارك وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم، كما قامت الهيئة بزيادة شبابيك التذاكر، وتشديد الرقابة عليها، داخل صالات الحجز.

بالإضافة إلى استمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة له، وكذلك المحافظة على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها على الخطوط.