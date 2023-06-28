القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يونيو 2023 01:28 مساءً -

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2023 جاء فيها :-

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التى شكلت نقطة التحول فى التاريخ الحضارى لأمتنا المصرية وأكدت قدسية العلاقة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة التى لم ولن تحيد عن تأييده والإنحياز لإرادته ومواصلة دورها الأصيل فى حماية أركان الدولة المصرية جيلاً بعد جيل .

ومع الإحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإن رجال القوات المسلحة يجددون العهد على مواصلة دورهم فى الحفاظ على مقدسات الوطن ومقدراته ، ماضين خلف قيادتكم الصادقة بكل الكفاءة والإستعداد لتنفيذ مايكلفون به من مهام لبلوغ ما يصبوا إليه الشعب المصرى العظيم من آمال وتطلعات لبناء الدولة القوية الحديثة وتحقيق أهدافها الوطنية .

حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير والرخاء لمصر وشعبها الكريم وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .