جوارديولا يسجل كلمات تذكارية فى سجل كبار زوار معبد أبوسمبل: مفتون بالحضارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يونيو 2023 01:28 مساءً - دون المدرب الأسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى، كلمات تذكارية فى سجل كبار زوار معبد أبوسمبل جنوب أسوان، فى ختام جولته السياحية للمواقع الأثرية بمصر.

وقال جوارديولا فى تدوينته: "سعيد جدا بزيارتى لمصر، ومفتون بالحضارة المصرية القديمة ومعابدها وآثارها الرائعة".

واختتم الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى، زيارته لمصر، بجولة سياحية فى معبد أبوسمبل، برفقة أسرته، ثم غادر بعدها عبر طائرة خاصة إلى برشلونة بأسبانيا مباشرة من مطار أبوسمبل الدولى.

وزار المدرب الأسبانى وأسرته، معبد أبوسمبل أقصى جنوب محافظة أسوان، وأحد أكبر المعابد الأثرية بمصر، وكان فى استقباله بقاعة كبار الزوار، الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، ووفد من منطقة آثار أبوسمبل.

واستمع جوارديولا وأفراد أسرته الذين تنقلوا بين أرجاء المعبد على متن سيارات "الجولف كار"، لشرح حول تاريخ الحضارة المصرية القديمة وتاريخ وقصة إنشاء معبدى أبوسمبل "المعبد الكبير للملك رمسيس ومعبد زوجته نفارتارى"، بالإضافة إلى ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس.

وتسلم "جوارديولا" هدية تذكارية من الأثرى أحمد مسعود و الأثريين بمنطقة آثار أبوسمبل، وكانت الهدية التذكارية، عبارة عن ماكيت لمعبد أبوسمبل مصنوع داخل ورش وزارة الآثار، وهو ما لاقى إعجاب المدرب الأسبانى وقدم شكره للأثريين بأبوسمبل على حسن الاستقبال والضيافة، وعلى الوقت الذى قضاه فى جولته السياحية بالمعبد خاصة ومصر عامة.

ووصل الأسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى، وأفراد أسرته، إلى مصر يوم الجمعة الماضية، فى زيارة للمناطق الأثرية والسياحية بمحافظتى الأقصر وأسوان، فى جولة استغرقت 5 أيام، زار خلالها العديد من المواقع الأثرية متنقلا بواسطة مركب نيلى "دهبية" ليغادر بعدها إلى برشلونة مباشرة باستخدام طائرة خاصة أقلعت من مطار أبوسمبل الدولى.