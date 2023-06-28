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انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات فى الموانئ البحرية (صور)

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كريم شعبان 2023-06-28 14:04 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وأن وزارة النقل تنسق باستمرار مع الجهات العاملة بالميناء؛ لتسهيل حركة الصادرات والواردات.

كما أشار البيان إلى استمرار تنفيذ خطة تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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