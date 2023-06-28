انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات فى الموانئ البحرية (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وأن وزارة النقل تنسق باستمرار مع الجهات العاملة بالميناء؛ لتسهيل حركة الصادرات والواردات.

كما أشار البيان إلى استمرار تنفيذ خطة تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.