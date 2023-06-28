وزير التنمية: رفع درجة الاستعداد والتصدى بحزم لأى تعديات على الأراضى 

جدة - نرمين السيد - وخلال الاتصالات الهاتفية حرص وزير التنمية المحلية على تقديم التهنئة للمحافظين والعاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، معرباً عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعب المصرى والقيادة السياسية بالخير واليُمن والبركات.

ووجه هشام آمنة على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية خلال فترة العيد، للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحيتها، وكذا المتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحى خارجها.

كما وجه وزير التنمية المحلية بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات للعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى لمواجهة أى أحداث طارئة والتواصل مباشرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة كافة تطورات الوضع فى المحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث الطارئة أولًا بأول لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة الطوارئ.

وشدد هشام آمنة على ضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية بالمحافظات خاصة القطاعات الخدمية ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بالمرافق الخدمية لسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوى المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعامل بكل حزم مع أى محاولات لاستغلال إجازة العيد والقيام بتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة أو البناء المخالف وتفعيل وحدات التغيرات المكانية لرصد أى متغيرات غير قانونية والتعامل الفورى معها وإزالتها على الفور تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين الأخير.

كما وجه هشام آمنة بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وباقى الجهات الخدمية المعنية لتحقيق الانضباط فى الشارع خلال إجازة العيد لعدم تعكير صفو المواطنين وفرحتهم بالعيد والعمل على راحتهم وتحقيق السيولة المرورية والتصدى لأى مخالفات وإشغالات فالشوارع الرئيسية والفرعية.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة قيام القيادات المحلية بجولات ميدانية على مدار اليوم وطوال أجازة العيد للرقابة على المتنزهات العامة كما وجه آمنة بأهمية تكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين خاصة فى الأماكن التى تشهد زحاماً خلال أيام العيد.