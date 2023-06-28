مترو الأنفاق: انتظام حركة تشغيل الخطوط الثلاثة وقطارات LRT

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن انتظام حركة تشغيل القطارات فى خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، ويشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ 1217 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و466 رحلة بالخط الثانى، و253 رحلة بالخط الثالث.





كما أشار البيان إلى استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولى المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزى ومن خلال قيادات ومسؤولى المرفق، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكر البيان، أن مواعيد العمل خلال عيد الأضحى المبارك تبدأ من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحا ومواعيد قيام آخر القطارات من محطتى حلوان والمرج الجديدة الساعة 11:40 م، وللخط الثانى من محطتى شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:55 م، وقيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:31 م، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:05 ص، حيث يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر وبين الخط الثانى والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:20 ص.

وأضاف البيان، أنه تم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة؛ لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

وأشار البيان إلى انتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائى الخفيف LRT بإجمالى 136 رحلة يوميا والذى يربط محطة عدلى منصور المركزية التبادلية وحى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق.

وأشار البيان إلى جدول التشغيل والذى يشمل محطة عدلى منصور (أول رحلة الساعة 6 صباحا وآخر رحلة الساعة 10 ونص مساء)، ومحطة الفنون والثقافة (أول رحلة الساعة 6:22 صباحا وآخر رحلة الساعة 9:22 مساء)، ومحطة العبور الجديدة (أول رحلة الساعة 6:55 ص وآخر رحلة الساعة 12:25 م).