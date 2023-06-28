طقس ثانى أيام عيد الأضحى.. حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 34

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.





كما يتوقع الخبراء، أن تتشكل شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وأن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر وربع إلى 75ر1 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 35 23

6 أكتوبر 35 23

بنها 34 23

دمنهور 32 22

وادى النطرون 33 23

كفرالشيخ 31 22

المنصورة 34 23

الزقازيق 34 22

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 23

دمياط 30 21

بورسعيد 31 22

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 23

العريش 30 22

رفح 30 21

رأس سدر 36 25

نخل 35 18

كاترين 32 16

الطور 35 26

طابا 34 26

شرم الشيخ 38 27

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 28 21

السلوم 29 22

سيوة 36 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 38 28

حلايب 35 27

أبورماد 36 27

رأس حدربة 35 28

الفيوم 34 23

بنى سويف 34 23

المنيا 35 23

أسيوط 36 24

سوهاج 36 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 28

الوادى الجديد 38 26

أبوسمبل 40 27

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