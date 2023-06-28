شاهد من مناسك الحج.. "كانتى" يحمل عكاز إسماعيل بن ناصر فى الأراضى المقدسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يونيو 2023 04:28 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق موقفا إنسانيا للاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وهو يؤدي مناسك الحج، برفقة اللاعب الدولي الفرنسي ولاعب نادي الاتحاد السعودي نجولو كانتي.

اللاعبان أثناء المناسك

وفي مقطع الفيديو، ظهر "ابن ناصر" أثناء أداء مناسك الحج، برفقة كانتي، وبدا الأخير يحمل عكازي "ابن ناصر" الجالس فوق كرسي متحرك، حيث إن لاعب وسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري ونادي ميلان الإيطالي مُصاب على مستوى الركبة.

وأجرى "ابن ناصر" في منتصف مايو الماضي عملية جراحية ناجحة، ولن يعود إلى المنافسات الرّسمية حتّى يُشرف العام الحالي على نهايته.