الصحة: حملة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 89 ألف خدمة ضمن المبادرات الرئاسية

وأوضح المتحدث، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال تقرير مفصل تلقاه، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، التى قدمتها حملة "100 يوم صحة" للمواطنين، خلال عملها أمس الثلاثاء، فى جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح المتحدث أنه وفقا للتقرير فإن حملة "100 يوم صحة" قدمت أمس، 25 ألفا و664 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 4133 خدمة، تلتها محافظة الغربية بـ2996 خدمة.
وأشار إلى أن الحملة قدمت أمس، 2012 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 888 خدمة، تلتها محافظة البحيرة بـ 408 خدمات، فضلا عن تقديم 7778 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت القاهرة أعلى المحافظات بـ818 خدمة، تلتها محافظة البحيرة بـ568 خدمة.
وقال، إن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية "البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم" بملئ 11 ألفا و148 استمارة استبيان، وكانت القليوبية أعلى المحافظات بـ2592 استمارة، تلتها محافظة البحيرة بـ2335 استمارة.
ودعا المتحدث، جميع المواطنين إلى التوجه لمقار تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".
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