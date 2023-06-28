أكاديمية الشرطة تنظم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث

جدة - نرمين السيد - نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" عددا من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث فى مجالات مكافحة الجريمة المنظمة - حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة - مكافحة الإرهاب الدولى - مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.





فى إطار جهود الوزارة؛ لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى لكافة الأشقاء من الكوادر الأمنية والدولية لتحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.

شارك فى تلك الدورات 92 مُتدرباً يمثلون 22 دولة أفريقية، و5 دول من دول الكومنولث، وفى ختام تلك الدورات تم تنظيم احتفالاً بحضور مساعد وزير الداخلية - رئيس أكاديمية الشرطة، ونائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وعدد من قيادات وضباط أكاديمية الشرطة، حيث نقل لهم مساعد الوزير - رئيس أكاديمية الشرطة تحيات محمود توفيق - وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكداً حرص وزارة الداخلية، على تقديم برامج تدريبية متطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث، بما يكفُل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يُسهم فى تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

ومن جانبه أكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ومن بينها أكاديمية الشرطة، وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الأفريقية ودول الكومنولث يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب ونشر السلم والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى، بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.

وأشاد المتدربون بالقدرات الفائقة فى مجالات التدريب الأمنى وحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية، وأكدوا أن تلك الدورات كانت إضافة كبيرة لتنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.

يأتى ذلك اتساقاً مع استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز فى أحد محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة، وكذا دول الكومنولث وتبادل الخبرات ودعم الجوانب التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة.