30 يونيو.. محافظ الجيزة: مشروعات المحافظة فى عهد الرئيس السيسى غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن "المحافظة شهدت منذ 30 يونيو 2013 وحتى اليوم، ما لم تشهده فى تاريخها من حيث مئات المشروعات التى تم تنفيذها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى لا يمكن حصرها فى كافة المجالات سواء كانت صحة أو تعليم أو بنية تحتية أوإسكان أو طرق".





وأوضح محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، أنه فى مجال الطرق على سبيل المثال تشهد المحافظة تنفيذ العديد من مشروعات تطوير كفاءة الطرق والمحاور المرورية، ومنها إنشاء محور أنور السادات ليكون البديل لشارع الأهرام أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وإنشاء وتطوير طريق وممشى المنصورية، وإنشاء الطريق الأوسطى القطاع الثانى بطول 30كم وبقيمة 2.9 مليار جنيه، وازدواج طريق الواحات بطول 283كم وبتكلفة 2.3 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة طريق الواحات بطول 27كم، وتطوير امتداد طريق الواحات من طريق الفيوم وحتى مدينة 6 أكتوبر الجديدة بطول 30كم، وإنشاء الطريق الدائرى الجنوبى حول مدينة 6 أكتوبر بطول 21كم.

وأشار إلى نجاح أجهزة المحافظة فى تنفيذ 100% من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022-2023، منوها إلى أن تكرار هذا الإنجاز خلال الأعوام المالية الماضية يعد دليلاً على قدرة المحافظة وأجهزتها على تحديد أولويات المواطن من خلال رصد احتياجاته الفعلية من مشروعات تنموية وخدمات والحرص على الإنتهاء منها بأسرع وقت ممكن لتحسين جودة الحياة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

ولفت إلى النجاحات التى تحققت فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وبلغت 448 مشروعًا بتكلفة إجمالية 18,6 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 293 مشروعًا بتكلفة 4,9 مليار جنيه، بينما يجرى العمل فى 155 مشروعًا بتكلفة 13.7 مليار جنيه، وذلك بخلاف ما تشهده قاطرة التنمية والتطوير فى المراكز والقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث حققت المبادرة إنجازات غير مسبوقة فى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح بالمحافظة، استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية بما يكفل لهم حق العيش الكريم.

وأوضح راشد أن المحافظة كانت تعانى وجود بعض المشروعات المتعثرة بالمراكز والمدن والتى استوجبت تكاتف كافة أجهزة المحافظة لتذليل جميع العقبات التى كانت قد تواجهها خاصة فى قطاع الصرف الصحى حيث تم الانتهاء منها وإدخالها الخدمة، كما تم تنفيذ 11 محطة معالجة للصرف الصحى بتكلفة 8,2 مليار جنيه، بجانب تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات المياه.

ولفت إلى أن المشروعات ساهمت بشكل كبير فى رفع الطاقة الإنتاجية للمياه لتصل إلى 8ر2 مليون متر مكعب لخدمة حوالى 10 ملايين نسمة من خلال إضافة وتنفيذ 8 محطات مياه بطاقة 600 ألف متر مكعب وبتكلفة 2,012 مليار جنيه، وهو ما انعكس على تحسن ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات والبؤر الساخنة والتى كانت مصدرًا للشكاوى المتكررة للمواطنين على مدار سنوات إلى جانب دعم جميع المناطق المحرومة بخدمة الصرف الصحى بما يحقق التنمية المستدامة لمواطنى تلك القرى.

وفيما يتعلق بما يتم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حاليا، أكد محافظ الجيزة تواجد كامل للقوة البشرية والعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة .