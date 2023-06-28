فى ذكرى 30 يونيو.. جامعة القاهرة تشهد طفرة فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - أشاد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، بما حققته جامعة القاهرة من إنجازات عديدة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة ما بين 2014 و2023، وأدى ذلك إلى تطوير شامل فى المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة.





وتعددت إنجازات الجامعة، منها الارتقاء بتصنيف الجامعة بكبرى التصنيفات الدولية، وتحول الجامعة إلى جامعات الجيل الرابع، فضلًا عن تطوير البنية التحتية والمعلوماتية وتنفيذ العديد من المشروعات الكُبرى، وذلك بما يتماشى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقها د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، أنه تم افتتاح أول كلية لعلوم النانو تكنولوجى للدراسات العليا فى مصر والشرق الأوسط بفرع جامعة القاهرة بالشيخ زايد، وافتتاح مركز طب الأسنان الرقمى، وإنشاء مركز دعم ذوى الإعاقة، ومركز للاختبارات الإليكترونية بالقطاع الطبى، وإنشاء أول مركز للدعم النفسى وإعادة بناء الذات، وكذلك إنشاء أول مركز لدعم النوابغ والمبتكرين والموهوبين، وإنشاء أكبر معهد كونفوشيوس فى الشرق الأوسط، والانتهاء من المركز العالمى للدراسات الأثرية بالأقصر، وإنشاء أول مركز تدريب ودليل مصرى للتعامل الأخلاقى مع حيوانات التجارب، وافتتاح حاضنة الأعمال، وتطوير معهد الدراسات الأفريقية العليا ومعهد الدراسات العليا للبحوث الإحصائية ليصبحوا كليات، والبدء فى إنشاء كلية الطاقة والطاقة المتجددة وكلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى وكلية تكنولوجية وعلوم الفضاء فى جامعة القاهرة الدولية، فضلًا عن مشروع كلية التمريض الجديدة ومعهد التمريض الجديد.

وأشار رئيس الجامعة إلى المشروعات الإنشائية الكُبرى التى نفذتها الجامعة، ومنها إنشاء جامعة القاهرة الدولية، وافتتاح المستشفى الجنوبى وتطوير ورفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام بنسبة 50%، وإعادة تأهيل وتطوير المعهد، وافتتاح مستشفى أبوالريش للعيادات الخارجية (مستشفى أبوالريش الجديد) بالتعاون مع مؤسسة الجايكا- اليابان، وافتتاح مستشفى الطوارئ فى قصر العينى اكبر مستشفى طوارئ فى الشرق الأوسط، على مساحة 7000 متر، وإنشاء المدينة السكنية، وافتتاح مستشفى طب الأسنان الجديد بالشيخ زايد، ومستشفى (500500) المعهد القومى للأورام الجديد، وتطوير مستشفيات أبوالريش اليابانى والمنيرة، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدى بالتجمع الخامس، وافتتاح ورفع كفاءة مستشفى الباطنة، والانتهاء من 25% من مشروع تطوير مستشفيات قصر العينى بتكلفة تصل إلى مليار و300 مليون، وتطوير ورفع كفاءة المدن الجامعية، وإنشاء مسرح "دولت أبيض" وتزويده بأحدث التقنيات العالمية، وقطع مرحلة كبيرة فى إنشاء أكبر مجمع طبى للأطفال ليكون نواه لقصر العينى الجديد بالجامعة الدولية الجديدة، وقرب الانتهاء من استكمال مستشفى ثابت ثابت بحجم أعمال يصل إلى 100 % من التشطيبات والإليكترو- ميكانيكال والتجهيزات الطبية، وكذلك الانتهاء من المرحلة الأولى لرفع كفاءة الحرم الجامعى والمنشآت والبنية الأساسية للجامعة، والانتهاء من الترميم الأثرى لمبانى الجامعة، وافتتاح تجديدات قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بعد أعمال التطوير الشامل، وتوسعة كليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، وقرب الانتهاء من مشروع تطوير المكتبة التراثية، والبدء فى انشاء جامعة أهلية ومستشفى للأورام.

وحققت جامعة القاهرة تقدمًا كبيرًا فى التصنيفات العالمية، ومن أبرزها، تواجد الجامعة ضمن أفضل ٥٠ جامعة عالمية فى هندسة البترول وادراج 4 تخصصات ضمن أفضل 100 واعتبر التصنيف الإنجليزى جامعة القاهرة من أقوى الجامعات المصرية، وتم إدراج جامعة القاهرة بـ27 تخصصًا وجاء الطب البيطرى فى فئة المراكز 51-70، كما جاء تخصص طب الأسنان فى المرتبة بين أفضل 51-80 على مستوى العالم، والصيدلة وعلوم الأدوية حيث جاءت فى المرتبة 85 عالميًا، كما تم إدراج الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم فى 5 تخصصات (الصيدلة وعلوم الأدوية، طب الأسنان، الهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، وعلوم إدارة الضيافة والترفيه)، وكذلك إدراج جامعة القاهرة ضمن أفضل 25% عالميًا فى تصنيف سيماجوScimago الدولى، وتتصدر الجامعة المؤسسات المصرية فى الفئة الأولى الأعلى Q1 Best quartile، وجاءت الجامعة ضمن أفضل 301 -400 جامعة عالميًا فى تصنيف شنغهاى، كما ظهرت ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم فى 8 تخصصات، وحصلت الجامعة على المركز 249 عالميًا فى تصنيف ليدن الهولندى، وزادت التخصصات المُدرجة لجامعة القاهرة فى تصنيف QS البريطانى بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017، وظهورها فى 26 تخصصًا عام 2022 مقارنة بـ 10 تخصصات فقط عام 2017، واحتلت الجامعة الترتيب 201 – 220 فى تصنيف التنمية المُستدامة، وجاءت فى صدارة الجامعات المصرية فى تصنيف "ويبومتريكس للاستشهادات المرجعية" بعدد 370043 استشهادًا مرجعيًا، وتقدمت إلى المرتبة 363 عالمياً فى التصنيف الأمريكى US news كما جاءت الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة فى بعض التخصصات، وساهمت فى تقدم مصر فى المؤشر العالمى لجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى.

وفى إطار تطوير منظومة البحث العلمى والنشر الدولى، فخلال السنوات الخمس الأخيرة تم إجراء 22% من إجمالى الأبحاث المنشورة بجامعة القاهرة على مدار تاريخها، وارتفع معدل الاستشهادات الدولية لبحوث الجامعة بنسبة 43%، وتصدرت جامعة القاهرة الجامعات والمراكز البحثية المصرية فى عدد الأبحاث المنشورة دوليًا عام 2021 بواقع 6514 بحثًا بزيادة 38% عن عام 2019، وتصدرت مؤشر البحث العلمى محليًا وفقًا لأحدث تصنيف لقاعدة البيانات الدولية سكوبس "SCOPUS" بمعامل تأثير استشهاد 1.32، وقدمت الجامعة تمويلًا للمشروعات البحثية بـ 305 مليون جنيه (2020- 2021)، كما تم إصدار أول مجلة دولية فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية أميرالد، وحققت مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) تقدمًا ملحوظًا بتواجدها فى المركز المركز السابع عالميًا فى نتائج المؤشرات الدولية فى نتائج Cite Score لعام 2022 بحصولها على معامل اقتباسات (Site Score 19.6)، كما تم إصدار 3 مجلات علمية معتمدة دوليًا، إلى جانب وجود 150 مجلة علمية يتم إصدارها ما بين ورقية ومنشورة إليكترونيًا، وقد تم اختيار 27 مجلة علمية تُصدرها الجامعة لوضعهم داخل بنك المعرفة المصرى، فضلًا عن إنشاء منصة عالمية للبحث العلمى، وقدمت الجامعة 268 مشروعًا ابتكاريًا وبراءة اختراع فى جميع المجالات المختلفة، وتم تطوير واستحداث 89 معملاً ووحدة بحثية وخدمية وتعليمية وتزويدهم بالتقنيات الحديثة.

وفى إطار تطوير العملية التعليمية بالجامعة، تم استحداث وتطوير حوالى 1322 من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات والدرجات العلمية بمختلف أنواعها، بنظام الساعات المعتمدة وأنظمة التعليم الإلكترونى والمدمج والهجين والأوروبى، وتقديم برامج دراسية مميزة بدرجات علمية مشتركة مع الجامعات الأجنبية المرموقة، كما وقعت الجامعة 276 بروتوكولًا واتفاقية مع كُبرى الجامعات العالمية ومن أبرزها جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة البريطانية، وجامعات (شنغهاى جياو، كولون، السوربون، ويست فرجينيا، وغيرها).

وأطلقت الجامعة أكبر منصة ذكية للتعليم عن بُعد على مستوى جامعات العالم Smart CU وتتضمن المنصة مجموعة من الأنظمة العالمية المتكاملة منها نظام Blackboard، ونظام الامتحانات Assessment Gourmet، ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام للاجتماعات والمؤتمرات Collaborate، إلى جانب أدوات تعليمية متعددة أخرى، فضلًا عن الحصول على الاعتماد الدولى، فقد حصلت الجامعة على 48 شهادة فى نظم الإدارة الدولية (الأيزو)، وتم اعتماد وتجديد اعتماد 20 معملًا و17 كلية، وكذلك الاعتماد الدولى والمحلى لعدد 19 برنامجًا، بالإضافة إلى حصول 4 كليات على جائزة التميز الحكومى، والمشاركة فى المبادرات الرئاسية والإفريقية والعربية والدولية، وتنظيم 87 قافلة شاملة طبية وبيطرية وزراعية متخصصة لعدد من المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا.

وشاركت جامعة القاهرة فى العديد من المشروعات القومية والتنموية، مثل المشروعات البيئية، والنقل، والإسكان، والصناعة، والزراعة، والبترول، والمعادن، والصحة، وتوفير بدائل لأعلاف الدواجن والأسماك، وتوفير حلول علمية للحد من الاستيراد واستخدام تكنولوجيا محلية، وتنفيذ عدة مشروعات ثقافية ومنها مشروع متكامل لتأسيس خطاب دينى جديد، مشروع تطوير العقل المصرى وتطوير الوعى، وتأسيس مجلس الثقافة والتنوير، وإطلاق وثيقة التنوير بـ 17 لغة، وإطلاق مبادرة لتطوير اللغة العربية، وتكوين أول أوركسترا موسيقى جامعى بالجامعة، وإطلاق عدة مبادرات، وتشجيع الطلاب على المشاركة فى المسابقات المحلية والدولية فى المجالات العلمية والابتكارية والثقافية والرياضية.