منتخب مصر الأولمبي يهزم مالي ويحافظ على فرص التأهل بأمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يونيو 2023 10:28 مساءً - حقق المنتخب الأولمبي فوزاً هاماً على نظيره المالي بهدف نظيف في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة حالياً في المغرب، والتي تؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

سجل إبراهيم عادل هدف الفراعنة الصغار في الدقيقة العاشرة وأهدر لاعبو منتخبنا عدة فرص على مدار الشوطين لينتهى اللقاء بفوز هام لأبناء البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

بهذا الفوز يحافظ منتخبنا الأولمبي على حظوظه في التأهل للدور التالي في البطولة بعدما كان قد تعادل سلبياً في الجولة الأولى مع النيجر، فيما فازت مالي على الجابون بثلاثة أهداف لهدف في الجولة ذاتها.

بدأ المنتخب الأولمبي الشوط بشكل جيد ونجح في ترجمة السيطرة على اللقاء بتسجيل هدف في الدقيقة العاشرة عن طريق إبراهيم عادل.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة لمنتخب مصر وصلت إلى أسامة فيصل الذي مرر الكرة إلى إبراهيم عادل ليُسدد الأخير كرة قوية بالقدم اليمنى تسكن أعلى يسار المرمى.

بعد الهدف نشطت المباراة هجومياً من الفريقين وإن كانت السيطرة والخطورة الأكثر لمنتخبنا الذي أهدر أكثر من فرصة تسجيل هدف ثان عن طريق إبراهيم عادل وقطة واسامة فيصل.

وتصدى حمزة علاء لأكثر من فرصة خطرة للفريق المالي إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا بهدف نظيف وتواصل الأداء الحماسي من الفريقين إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني ، واصل المنتخب الأولمبي السيطرة على مجريات اللقاء خاصة بعد طرد مامادي ديامبو لاعب منتخب مالي بعد تدخل قوي في منتصف الملعب.

وتبادل لاعبو المنتخب الأولمبي في إهدار الفرص عن طريق أكثر من لاعب أهدار من أحمد نبيل كوكا الذي سدد كرة ضعيفة رغم أن المرمى كان خالياً وأنقذ حمزة علاء أكثر من فرصة خطرة للمنتخب المالي لينتهي اللقاء بفوز هام لمنتخب مصر الأولمبي.

وبدأ المنتخب الأولمبي مباراة الليلة ، بتشكيل ضم ، كلا من: حمزة علاء -أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد – محمد حاتم -محمد شحاتة – أحمد نبيل "كوكا" – محمود صابر -أحمد "قطة" – أسامة فيصل وإبراهيم عادل.