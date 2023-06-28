«حتى لا ننسى».. شبح حرب أهلية فى 29 يونيو قبل يوم الخلاص (فيديو)

جدة - نرمين السيد - بثت فضائية "قناة الوثائقية"، حلقة جديدة تحت شعار "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، والتي ترصد الأحداث التي شهدتها البلاد قبل 10 سنوات، تمهيدًا لانطلاق ثورة 30 يونيو والتي أنهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية.





وعرضت فضائية الوثائقية أحداث يوم الـ29 من يونيو في عام 2013، واللحظات الأخيرة قبل اللحظة الفاصلة وانطلاق ثورة 30 يونيو في ظل حالة الاحتقان الكبيرة. وأشارت إلى أنه في يوم 29 يونيو بدأ شبح الحرب الأهلية يخيم على البلاد، بعدما انتقلت المواجهات بين المتظاهرين وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية حول مقارهم التى احترقت أغلبها فى محتلف المحافظات، والتى راح ضحيتها 5 من المواطنين.

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