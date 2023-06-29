وزيرة البيئة تقوم بجولة تفقدية لوسائل الحماية والأمان بشواطئ الغردقة

جدة - نرمين السيد - قامت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الأربعاء، بقيادة فريق محميات البحر الأحمر فى جولة تفقدية لشواطئ الغردقة، واستقلت وزيرة البيئة أحد مراكب محميات البحر الأحمر وبدأت جولة التفقد والاستطلاع من ميناء اليخوت مرورا بجزيرة أبو منقار وشعب السقالة وانتهاءا بجزيرة الجفتون.





وأكدت وزيرة البيئة خلال الجولة أنه تم تفقد إحدى المراكب السياحية الموجودة بتلك المنطقة للتأكد من توافر كافة الاشتراطات البيئية وعوامل السلامة والأمان لممارسى الأنشطة البحرية الموجودين داخل المركب، كما تم التأكد من عدم وجود أى ممارسات بيئية خاطئة.

وفى ذات السياق، أطمأنت وزيرة البيئة من مدير محميات البحر الأحمر أنه تم توزيع كافة العاملين بمحميات البحر الأحمر على الأماكن المختلفة على طول الساحل مثل مناطق الجونة وخليج أبو سومة وسهل حشيش وخليج مكادى لاستمرار قيامهم بعمليات المسح البحرى التى بدأت أمس، وتأكدها من توافر كافة إجراءات السلامة والأمان لهم، وكذلك تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات التى أصدرتها وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر خلال الأسبوع الماضى من قبل مراكز الغوص والمراكب والفنادق السياحية.

وأوضحت الوزيرة أن فريقا آخر من محميات البحر الأحمر يعمل على طول الساحل للتأكد من التزام الشواطئ بالاشتراطات البيئية وبإجراءات السلامة والأمان لممارسى الأنشطة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة أشرفت أمس على أعمال الرصد الساحلى من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادى للوقوف على كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال اول ايام عيد الاضحى المبارك.