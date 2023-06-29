رصد 37 مخالفة لذبح الأضاحى فى أسوان

جدة - نرمين السيد - أعطى محافظ أسوان، أشرف عطية، توجيهاته للجنة المشتركة لمواجهة ظاهرة ذبح الأضاحى، خارج المجازر الحكومية بمختلف المراكز والمدن، بالمرور الميدانى على عدد من المناطق والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية؛ لرصد أى مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.





وشدد المحافظ فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، على أهمية التزام المواطنين بالتوجه إلى المجازر الحكومية المخصصة لذبح الأضاحى بالمجان بإجمالى 8 مجازر، والتى تستقبل أى أضاحى طوال أيام عيد الأضحى، تحت إشراف بيطرى بعيداً عن الذبح بالشوارع وأمام المنازل والأماكن العامة، بهدف الحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية ، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى.

وأسفرت جهود اللجنة المشتركة عقب قيامها بالمرور على 15 منطقة وشارع وهى حى وامتداد العقاد، والرضوان والتجاريين والجعفرية، ومدينة ناصر، والتأمين الأهلية، والسيل، وميدان الزلابية، والزيداب، والشارع الجديد، وعباس فريد، وكسر الحجر، والغازات، وحى الجميلى عن تحرير 37 محضر مخالفة للذبح فى الشوارع خارج المجازر، وإلقاء مخلفات ونواتج الذبح فى مطابق الصرف الصحى، كما تمت توعية 4 حالات أخرى قبل قيامهم بالذبح دون تحرير محاضر بالتوجه إلى المجزر العمومى بالشلال للقيام بأعمال ذبح الأضاحى الخاصة بهم.

وفى شمال سيناء، تابع المحافظ دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أعمال مجلس مدينة العريش، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس مركز ومدينة العريش اللواء أسامة أحمد عَفش فى بيان صحفى، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمجلس برئاسة سكرتير عام المجلس؛ لتلقى الشكاوى الواردة من المواطنين والعمل على سرعة حلها، مشيرًا إلى أن الغرفة لم تتلق أى إخطارات أو شكاوى وتنفيذ حملة نظافة لرفع جلود الأضاحى ومقالب القمامة والرتش طوال اليوم وذلك لعدم انتشار الجلود بالمقالب، لافتًا إلى رفع درجة الاستعداد فى قطاع النظافة طوال أيام العيد.