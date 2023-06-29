وزير الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى يحقق أكبر حصيلة فى تاريخه

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف، على صفحته الرسمية على فيسبوك: "لأول مرة تبلغ حصيلة تبرعات وصكوك الأضاحى والإطعام فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف نحو 250 مليون جنيه وما زال الجمع مستمرا حتى عصر ثالث أيام التشريق".
وأضاف: "سيظل مشروع صكوك الإطعام ممتدًا على مدار العام فى إطار برامج توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة ".
وأردف مختار جمعة: "يأتى هذا التدرج فى مشروع صكوك الإطعام الذى بدأ عامه الأول بحصيلة تقدر بنحو 38 مليون جنيه وأخذ يزداد فى كل عام حتى وصل نحو 250 مليون جنيه مرشحة للزيادة بإذن الله تعالى، بما يدل على ثقة المجتمع فى مؤسسات الدولة الوطنية وانضباطها من جهة وعلى عظمة هذا الشعب الكريم".
واختتم قائلا: "شكرا لمن أولونا ثقتهم شكرا للشعب المصرى العظيم شكرا لكل من أسهم فى المشروع بجهد أو مال أو دعم مادى أو معنوى".
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