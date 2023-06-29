الطقس فى 6 أيام.. الأرصاد تعلن كل التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وعلى صعيد آخر، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر المتوقعة اليوم الخميس، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، على جميع الأنحاء.

وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء .

ويتوقع الخبراء أن تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر وربع إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.