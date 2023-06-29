ما الضوابط الشرعية فى ذبح الحيوانات والطيور؟

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "الذبح الشرعى معناه: إتمام زهوق حياة الحيوان أو الطير المأكول اللحم بقطع الحلقوم وهو مجرى النفَس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق، والأبلغ فى ذلك قطع الودجين معهما وهما عِرقان محيطان بالحلقوم، وسمى هذا "ذكاة" لأن الإباحة الشرعية جعلت الذبيحة طيبة".

وأضاف: "يُشْتَرَط لذلك أن يكون الذابح عاقلًا، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، وأن يكون مسلمًا أو كتابيًّا، وأن تكون آلة الذبح محددةً ومهيأةً لهذا الغرض، كالسكين وما يشبهها؛ بحيث تقطع ما يجب قطعه من الحيوان أو الطير بصورة سريعة".

وأشارت إلى أنه يُسَن أن يُذْكَرَ اسمُ الله عليها عند الذبح؛ بأن يقول الذابح: "بسم الله، الله أكبر"، أو ما يشبه ذلك.