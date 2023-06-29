تعليمات مهمة من مصر للطيران عن عودة الحجاج

جدة - نرمين السيد - وتبدأ رحلات العودة على متن رحلات الناقلة الوطنية خلال الساعات المقبلة بالأول من يوليو المقبل. وطلبت مصر للطيران من الحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية: 1 - الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبد العزيز آل سعود الدولى الصالة الشمالية. 2 - الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة. 3 - على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 8 ساعات.

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