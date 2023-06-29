جولة مفاجئة.. لا مخالفات فى مجازر الدقهلية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور السيد الحسنين المتولى، وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهلية، إن الحملات المكثفة التى شنتها إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطرى بالدقهلية على مجازر "أجا والمنصورة وطنامل وميت سلسيل والجمالية وشربين"، أسفرت عن عدم وجود مخالفات أثناء عمليات الذبح.





جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهلية اليوم الخميس، مجزر مدينة بلقاس، تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بفتح المجازر، لاستقبال وذبح الأضاحى مجانا، طوال أيام عيد الأضحى المبارك. وذكر بيان صادر عن المديرية، اليوم، أنه رافق وكيل الطب البيطرى، خلال الجولة، الدكتورة حنان السيد السعيد مدير إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطرى بالمحافظة، وطبيب المجازر بإدارة المجازر والتفتيش الدكتور على الباز، وذلك لمتابعة عمليات الكشف على الأضاحى والذبح.

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