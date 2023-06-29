لأول مرة فى تاريخ المشروع.. صكوك الأضاحى بلغت 250 مليون جنيه 

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن حصيلة تبرعات وصكوك الأضاحى والإطعام فى مشروع صكوك الإطعام بلغ ولأول مرة نحو 250 مليون جنيه حصيلة هذا العام حتى تاريخه ومازال التحصيل والجمع مستمرين حتى عصر ثالث أيام التشريق.





وأوضح الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن مشروع صكوك الإطعام سيظل ممتدا على مدار العام فى إطار برامج توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة.

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