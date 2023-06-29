الأزهر يجدد الدعوة لمقاطعة المنتجات السويدية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأى والتعبير الزائفة.
كما دعا الأزهر، وفق بيان اليوم، حكومات الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التى لا يمكن قبولها بأى حال من الأحوال، والتى تحمل إجراما وتطرفا تجاه المقدسات الإسلامية؛ مشددا على أن سماح السلطات السويدية للإرهابيين المتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه فى عيد المسلمين هو دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن، وهو ما لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسؤولة عن قراراتها.
وأعرب الأزهر عن أسفه من أن تصدر هذه القرارات الداعمة للتطرف من مؤسسات وهيئات لطالما تباهت باحترام التعددية والمساواة، وصورت نفسها حامية للحريات وضامنة لثقافة الاختلاف، فى حين يكشف الواقع عن أن هذه الصورة المزيفة لا تعدو إلا أن تكون مجرد شعارات، وأن حقوق المسلمين فى هذه الدول، بالنظر لغيرهم من مواطنى الديانات الأخرى، لا زالت محل نظر.
وطالب الأزهر دور الفتوى وهيئات الإفتاء فى العالم كله، بإصدار فتوى حاسمة بوجوب مقاطعة المنتجات السويدية ومنع التعامل معها، أيا كان نوعها؛ إظهارا لاعتزاز المسلمين بكتابهم ومقدساتهم، وهو أقل ما يجب على السادة شيوخ الإفتاء فى العالم العربى والإسلامى تجاه المصحف الشريف.
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