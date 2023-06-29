إقبال كثيف بشواطئ وحدائق الإسكندرية فى ثانى أيام العيد

جدة - نرمين السيد - شهدت الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والأماكن الترفيهية بالإسكندرية إقبالا ملحوظا من المواطنين وضيوف "عروس البحر المتوسط"؛ احتفالا بثانى أيام عيد الأضحى المبارك.





وتوافد العديد من المواطنين إلى المناطق الأثرية والحضارية وقلعة "قايتباى" التاريخية وحديقة الحيوان للاحتفال بالعيد فى جو من البهجة والسرور، كما شهدت منطقة "الأنفوشى" توافد المئات من المواطنين الذين استمتعوا بركوب المراكب والتنزه بها فى مياه البحر.

وفى السياق ذاته، قررت جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتشكيل غرف عمليات لمتابعة عمل المرافق وجاهزيتها ورفع كفاءة الخدمات الشاطئية، لمواجهة أى حالات طارئة وتهيئة الأجواء اللازمة لاحتفال المواطنين بالعيد المبارك، كما تم تعزيز الخدمات الأمنية والمرورية وتأمين المنشآت الحيوية للتصدى لأى محاولات تعكر صفو الاحتفالات أو حدوث تكدس مرورى.