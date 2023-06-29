وتوافد العديد من المواطنين إلى المناطق الأثرية والحضارية وقلعة "قايتباى" التاريخية وحديقة الحيوان للاحتفال بالعيد فى جو من البهجة والسرور، كما شهدت منطقة "الأنفوشى" توافد المئات من المواطنين الذين استمتعوا بركوب المراكب والتنزه بها فى مياه البحر.
وفى السياق ذاته، قررت جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتشكيل غرف عمليات لمتابعة عمل المرافق وجاهزيتها ورفع كفاءة الخدمات الشاطئية، لمواجهة أى حالات طارئة وتهيئة الأجواء اللازمة لاحتفال المواطنين بالعيد المبارك، كما تم تعزيز الخدمات الأمنية والمرورية وتأمين المنشآت الحيوية للتصدى لأى محاولات تعكر صفو الاحتفالات أو حدوث تكدس مرورى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقبال كثيف بشواطئ وحدائق الإسكندرية فى ثانى أيام العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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