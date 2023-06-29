جدة - نرمين السيد - بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية هنأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.





وقال رئيس مجلس الوزراء فى البرقية: هذه المناسبة ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن؛ ففى هذا اليوم المجيد خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى العظيم، منتفضين ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن، وأرادوا أن يغيروا هويته، فملأ المصريون الشوارع والميادين فى كل أنحاء مصر المحروسة فى مشهد حضارى شهد له العالم أجمع، حيث صنع الشعب المصرى واحدة من أعظم الثورات فى التاريخ؛ استعاد بها وطنه، وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنى فى بناء الحاضر وتأمين المستقبل. وعاهد رئيس مجلس الوزراء، فى برقيته، الرئيس السيسى بمواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لدفع عجلة التنمية فى أنحاء البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على رئيس الجمهورية بدوام التوفيق والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقى والازدهار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.