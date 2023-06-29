30 يونيو.. ثورة بناء وطن فى مجالات المياه والزراعة والثروة السمكية «فيديو»

جدة - نرمين السيد - واستعرضت وزارة الدفاع والإنتاج الحربى فى الفيديو الإنجازات التى تحققت فى مجالات المياه، والزراعة، والثروة السمكية، والحيوانية.

وكشف الفيديو أنه عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، بدأت الدولة المصرية فى العمل على الحفاظ على الثروة والموارد المائية، وتنميتها، كما تم إنشاء قناطر أسيوط، والعشرات من محطات معالجة مياه الصرف الصحى فى مختلف محافظات الجمهورية، ومن أهمهم محطة معالجة مياه المحسمة، ومحطة معالجة مياه بحر البقر، والمشروع القومى لتبطين الترع للمحافظة على مياه الرى والاستفادة منها.

كما تم تنفيذ مشروع صوامع الغلال الذى ساهم فى تأمين احتياجات مصر من الغلال خلال الأزمات، كما تم إنشاء صروح للإنتاج الحيوانى ومنتجات الألبان، ومنها مجمعات الإنتاج الحيوانى فى الفيوم، وفى النوبارية.

كما واصلت الدولة المصرية العمل على المشروع القومى لتطهير البحيرات المصرية، ومنها بحيرات: المنزلة، والبردويل، والبرلس، ومريوط، وإدكو، وتنفيذ أكبر مشروعات فى المنطقة بمجال الاستزراع السمكى، لتصبح مصر الأولى إفريقيا بهذا المجال.