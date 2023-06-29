وكيل الأزهر: تطبيق التحول الرقمى بامتحانات الثانوية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، أن الأزهر حريص على مواكبة التطور العلمى والأنظمة التعليمية الحديثة، مشيرا إلى أنه تم تطبيق التحول الرقمى فى الكثير من أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام.





وقال الضوينى، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الخميس، إن الاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يأخذ عدة خطوات، تبدأ أولى هذه الخطوات فى شهر يناير بتسجيل بيانات الطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية لمدة شهرين للتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية، ثم تأتى الخطوة الثانية بفتح باب التقدم لرئاسة اللجان ومساعديهم على بوابة الأزهر للاختيار من بينهم العدد المطلوب للجان، كما يتم اختيار الملاحظين إلكترونيا دون أى تدخل بشرى ومن وقع عليه الاختيار يتم تجهيز خطابات الندب لهم من قطاع المعاهد الأزهرية، للقضاء على الوساطة والمحسوبية، فضلا عن عدم علم رؤساء اللجان والملاحظين بمكان لجانهم مما يضمن عدم معرفته بأى أحد من اللجان وهو ما يضبط الامتحان بشكل كبير.

وأضاف وكيل الأزهر أنه بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تم رفع درجات الاستعداد القصوى لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، مبينا أنه شارك في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 25 ألفا من المعلمين للملاحظة و10 آلاف من الإداريين والعمال.

وأكد أنه تم الحرص على توفير كل سبل الراحة لطلابنا لتأدية امتحاناتهم على أكمل وجه، وأن كل الخطوات التى تم القيام بها هى لضبط اللجان باعتبارها أهم خطوة فى تحقيق العدالة بين الطلاب، وحتى يأخذ كل طالب حقه كاملا غير منقوص، لتحقيق هدف أسمى وهو تقديم طالب مجتهد للمجتمع يعتمد على نفسه لا يقبل بالغش فى أى مرحلة من حياته، لبناء مستقبل مشرق وأفضل لمصرنا الغالية.