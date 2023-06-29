وزراة الرى: العمل مستمر بجميع المواقع خلال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان رسمى صباح اليوم، أن العمل مستمر بجميع المواقع التابعة لها، حيث يتواجد العاملون بالوزارة فى مواقعهم بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لكل المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان وصول المياه لكل المنتفعين واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد.

وحسب البيان، واصلت أجهزه الوزارة التصدى بكل حسم لكل أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها فى مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

كما استمر توافد الزوار على حدائق الرى بالقناطر الخيرية للاحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة، كما يستمر توافد الزوار على المركز الثقافى الإفريقى والنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى.