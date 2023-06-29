صكك فى أمان مع «حياة كريمة».. رحلة الأضحية من البداية للنهاية «فيديو»

جدة - نرمين السيد - ومن داخل المجزر الآلى المتكامل فى النوبارية، كشفت مدير قطاع الثروة الحيوانية فى "حياة كريمة" رحلة الأضحية من البداية حتى تغليفها وتوزيعها، مؤكدة أنه سيتم توزيع اللحوم والأضاحى على كل الأسر المستحقة فى كل قرى ومراكز مصر.

وأوضحت آية: "الذبح يتم فى المجزر الآلى وفق خطوات محددة، الخطوة الأولى استقبال الحيوان والتأكد من صلاحيته للذبح طبقا للإجراءات المعمول بها داخل المجزر والمديريات البيطرية المتعاونة مع المبادرة، ثم يتم ذبح الحيوان بشكل آلى لضمان جودة اللحوم وإخراج أكبر كمية كافية من اللحوم، ثم مرحلة التبريد".

فى حين، قال محمد ممدوح، مدير مشروع صكوك الأضاحى فى مؤسسة "حياة كريمة": "كنا حريصين جدا مع بداية المشروع على اختيار أفضل الأماكن لذبح الحيوانات وبأعلى جودة، لذلك كان اختيارنا للمجزر الآلى بالنوبارية، لأن المجزر يعتمد كليا على المكن الآلى، بداية من ذبح الحيوانات وحتى مرحلة تغليف اللحوم".

وأضاف: "مرحلة التغليف تعتمد على الجزء الأهم وهو الخاص بالمتطوعين المتواجدين فى مشروعات مؤسسة حياة كريمة، والمتطوعين يساعدوننا كل الخطوات وصولا إلى توزيع اللحوم على المستحقين لإدخال السرور على أهالينا من المستحقين".